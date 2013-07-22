Борьба с оффшорами сыграет на руку бизнесу – эксперт

Такое мнение высказал представитель Союза Налоговых консультантов Украины Алексей Шматко, сообщает РБК-Украина.

«Оффшоры – это уже не модно. Наряду с их преимуществами в виде уклонения от уплаты налогов или в виде анонимности, они несут в себе большие риски собственности. Мы помним историю с телеканалом ICTV, мы часто слышим информацию о том, что тот или иной бизнес стал жертвой рейдерской атаки из-за неудачного оффшорного планирования», – констатирует Алексей Шматко.

По мнению эксперта, внедряя такой механизм, государство действует как «санитар леса», поскольку заставляет украинский бизнес задумываться над некоторыми важными вопросами, над которыми он еще не привык задумываться.

«Конечно, это болезненная для некоторой части бизнеса новация, но это мировая практика. И если мы хотим, чтобы государство Украина развивалось, налоги от полученной прибыли должны платиться в Украине», – считает Алексей Шматко.

В свою очередь, по словам генерального директора инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадима Браиловского, борьба с оффшорами сегодня – общеевропейский тренд.

«Сегодня вся Европа стремится к четкому банковскому надзору. К марту 2014 г. будет создан Европейский банковский союз, в том числе для четкого надзора за выводом капитала. Потому что кризисы в Европейских странах будут требовать возвращать капиталы из оффшоров в Европу», – отметил он.

По его мнению, в дополнение к последним законодательным новациям необходимо также создать службу финансовых расследований, которая могла бы отслеживать сделки, в том числе промышленно-финансовых групп.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования (проект №2515), которым вводится механизм налогового контроля за трансфертным ценообразованием, основанный на принципе «вытянутой руки».

Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием предусматривает корректировку налоговых обязательств налогоплательщика до уровня налоговых обязательств, рассчитанных при условии соответствия коммерческих и/или финансовых условий контролируемой операции коммерческим и/или финансовым условиям, которые имели место во время осуществления сопоставимых операций, предусмотренных ст. 39 НК, стороны которых не являются связанными лицами.