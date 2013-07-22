Эксперт: Захарченко не сделал никаких выводов из событий во Врадиевке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции на тему “Кто стоит за милицейскими бунтами? Конспирологические и политологические теории” сказал президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.

“Система абсолютно не поддается реформированию, я в этом убежден. К сожалению, министр абсолютно не сделал никаких выводов из событий во Врадиевке”, - сказал эксперт и прибавил, что Захарченко не понимает сути процессов, происходящих как в милиции, так и в обществе.

По мнению Жданова, напрасно ожидать, что милиция каким-то образом изменится в ближайшее время. “Изменить милицию можно, изменив только всю власть. И не только персонально, но и саму суть - сделать ее абсолютно новой”, - сказал он.

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По словам эксперта, “таких “врадиевок” по Украине очень много, “только там еще не было таких дерзких случаев”.

Жданов допустил, что в Украине возможно возникновение бунта, который «вспыхнет от одной спички, в частности, резонансного ДТП».

“За три года своего министрования Захарченко не представил ни одного плана изменений в МВД. Или его все устраивает, или он не способен предложить этот план”, - считает эксперт Жданов.

В свою очередь народный депутат нескольких созывов, политический эксперт Тарас Чорновил заметил, что “взрыв” во Врадиевке абсолютно естественен, и таких “взрывов” будет много. Пока ситуация в Украине такова, что эти “взрывы” будут еще долго носить локальный характер”.

При этом эксперты отметили, что пока ситуация с антимилицейскими бунтами серьезно не повлияет на процессы евроинтеграции Украины.