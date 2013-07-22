МИД: Нашли тела всех четырех рыбаков - жертв столкновения с российским катером

По состоянию на 22 июля найдены тела всех четырех рыбаков, погибших в результате столкновения катера береговой охраны Пограничной службы РФ и украинского баркаса в Азовском море 17 июля.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"По состоянию на настоящее время мы можем говорить, что погибли четыре гражданина Украины в результате этого инцидента, один продолжает находиться в больнице. Его состояние здоровья стабильное", - сообщил Перебыйнис.

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По информации директора департамента, тела двух рыбаков, которые были найдены сразу после инцидента, уже идентифицированы и доставлены в Украину в субботу, 20 июля. Идентификация двух тел, которые были найдены позже, по его словам, ожидается сегодня, после чего будет решаться вопрос об их репатриации в Украину.

Перебыйнис также отметил, что МИД Украины надеется, что правоохранители обоих государств будут совместно расследовать этот инцидент.

"Возбуждены уголовные дела, как в России, так и Мариупольской прокуратурой в Украине. Мы ожидаем, что российские и украинские правоохранительные органы будут совместно расследовать этот инцидент, обмениваться информацией для обеспечения объективного двустороннего расследования", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Два рыбака погибли. Позже было найдено тело третьего рыбака. Один из членов экипажа спасен.

18 июля в МИД Украины был вызван временный поверенный РФ в Украине Андрей Воробьев. Во время встречи врио министра иностранных дел Украины Руслан Демченко выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с действиями российских пограничников и непропорциональностью примененных ими мер, приведших к трагическим последствиям, и вручил российскому дипломату ноту.

Украинская сторона требует проведения всестороннего и объективного расследования этого инцидента при участии украинских и российских компетентных органов, а также принятия мер с целью недопущения повторения подобных случаев в будущем, подчеркнули в МИД.

В ответ российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом, в котором пострадали украинские граждане, а также заверила, что с ее стороны будут приняты необходимые меры с целью обеспечения надлежащего расследования отмеченного инцидента, проинформировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня, 22 июля, военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.