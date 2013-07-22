СМИ: В селе погибших рыбаков рассказывают о стрельбе в море (видео)

"Рассказывают, что россияне не просто догоняли нашу лодку, они открыли по рыбакам огонь из автоматов! Но никто вам ничего не скажет - боятся", - рассказали анонимно в селе, пишет ТСН со ссылкой на Вести.

Россияне клянутся, что оружие не применялось, хотя катер и оснащен крупнокалиберным пулеметом, а таран произошел случайно.

По теме: Нашли тело еще одного рыбака, который погиб от столкновения с пограничниками РФ

В пресс-службе Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ настаивают, что баркас пошел на таран и не рассчитал расстояние.

Один из украинских морских офицеров на условиях анонимности рассказал, что браконьеры часто используют такую ​​опасную морскую тактику: во время преследования поворачивают в сторону пограничников, а при критическом сближении резко идут в сторону. Якобы выигрывают время, пока тяжелый катер пойдет на разворот.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер береговой охраны Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом, два рыбака погибли. Один из членов экипажа был спасен.

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству обеспечить поиск граждан Украины, пропавших без вести в результате инцидента. В МИД Украины был вызван временный поверенный РФ в Украине Андрей Воробьев.

Во время встречи врио министра иностранных дел Руслан Демченко выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с действиями российских пограничников и непропорциональностью примененных ими мер, которые привели к трагическим последствиям, и вручил российскому дипломату ноту.

В ответ российская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом, а также заверила, что с ее стороны будут приняты необходимые меры с целью обеспечения надлежащего расследования.