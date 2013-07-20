СМИ: Табачник урезал госзаказ ведущим вузам

Министерство образования и науки в 2013 году уменьшило число бюджетных мест в ведущих вузах по ряду специальностей.

В то же время, сообщает ZN.UA, учебным заведениям, не входящим в число ведущих, госзаказ был увеличен.

В частности, направление подготовки "право", как и общественные науки, в этом году признано не приоритетным для государства. У лидеров рейтинга Минобразования - КНУ им. Шевченко (первое место) и ХНУ им. Каразина (второе место) урезаны госзаказы на подготовку юристов соответственно на 8% и 29%.

В подобной ситуации оказались и вузы, занявшие третье-шестое места рейтинга МОН.

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В то же время, Днепропетровскому национальному университету имени Олеся Гончара (ДНУ), находящемуся на седьмой ступеньке рейтинга Минобразования, добавили 43% мест госзаказа по упомянутому направлению.

Опрошенные ZN.UA эксперты подозревают, что причина такого везения ДНУ - особые связи этого вуза с первым заместителем министра образования Евгением Сулимой. Приказом министра именно этот чиновник назначен председателем конкурсной комиссии МОН по отбору исполнителей государственного заказа.

Кроме того, в 2013 году потребности государства в специалистах по направлению "журналистика" сократились на 21%. Такие именитые вузы как ЛНУ им. Ивана Франко и КНУ им. Шевченко, потеряли соответственно 25% и 13% мест госзаказа.

А в Одесской юридической академии Сергея Кивалова впервые появился госзаказ по этой специальности. Не забыли в конкурсной комиссии и о ДНУ, добавив ему 25% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечает издание, анализ распределения госзаказа по направлению подготовки "международная экономика" также удивил. В этом году государство заказало специалистов такого профиля на 7,8% меньше. В самом лучшем даже по рейтингу МОН экономическом вузе страны - КНЭУ им. Гетьмана - количество мест по этому направлению сокращено на 14%. В лучшем классическом вузе - КНУ им. Шевченко - количество бюджетников по этой специальности урезали на 10%. а в ДНУ заказ вновь был увеличен.

Направление "международная экономика" появилось в этом году во Львовском институте экономики и туризма, получившем на него пять мест государственного заказа. Ровно столько же забрали у другого львовского вуза, находящегося на более высокой позиции в рейтинге МОН.

Эксперты Центра исследования общества составили рейтинговый список вузов, получивших самые большие суммарные объемы заказа от государства. Он выглядит таким образом (в порядке уменьшения количества мест): НТУУ "КПИ", КНУ им. Шевченко, НУ "Львовская политехника", ДНУ им. Олеся Гончара, Львовский национальный университет им. Франко, НТУ "Харьковский политехнический институт", Национальный университет биоресурсов и природопользования, Национальный авиационный университет, Донецкий национальный технический университет, ХНУ им. Каразина.

ZN.UA сравнило этот рейтинг с независимыми от Минобразования рейтингами вузов, где учитывается мнение работодателей, - ТОП-10 по версии журнала "Корреспондент", "Компас" и ТОП-200. Между ними есть много общего. Довольно высокие рейтинговые позиции всюду занимают Киево-Могилянская академия и КНЭУ им. Гетьмана. И именно они отсутствуют в списке тех, кому МОН увеличило госзаказ. Даже наоборот - госзаказ для этих учебных заведений сокращен, подчеркивает издание.

При этом ДНУ и Национальный университет биоресурсов и природопользования появляются в десятке лидеров только в одном из трех рейтингов - ТОП-200.

По словам директора Центра исследования общества Инны Совсун, "существуют нормативы относительно количества преподавательских ставок, которые должны приходиться на определенное количество студентов. Следовательно, чем больше студентов "заказывает" государство, тем больше ставок оно гарантирует университету. Поскольку в украинских вузах научные исследования не проводятся, значительную часть их бюджета составляют зарплаты на преподавание. Поэтому каждый год университеты прилагают все возможные усилия для получения мест госзаказа".