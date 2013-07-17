У Табачника рассказали, куда больше всего хотят попасть украинские абитуриенты

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки Украины.

Также в рейтинге 10 вузов по количеству поданных заявлений Национальный авиационный университет – 32 388 заявлений, Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 32 019 заявлений, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» – 30 972 заявления, Национальный университет «Львовская политехника» – 27 158 заявлений, Национальный педагогический университет имени Драгоманова – 26 205 заявлений, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара – 26 156 заявлений, Харьковский национальный университет имени Каразина – 22 802 заявления, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 20 578 заявлений, Киевский национальный торгово-экономический университет – 19 173 заявления.

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По состоянию на 9.00 среды, 17 июля, в высших учебных заведениях зарегистрировано 1 541 500 заявлений от 510 600 абитуриентов.

В том числе зарегистрировано заявлений в электронном виде – 402 700, в бумажном виде – 1 138 800.

Подано всего заявлений в вузы І-ІІ уровней аккредитации – 255 200, в вузы ІІІ-ІV уровней аккредитации – 1 286 300.