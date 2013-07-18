Ветераны МВД призывают не позорить милицию в целом

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в акции приняли участие бывшие руководители МВД УССР, в частности Иван Гладуш.

Как отметили в милицейском главке, участники акции сожалеют по поводу того, что произошло во Врадиевке при участии сотрудников милиции, отмечая, что таким правоохранителям не место в органах внутренних дел. Тем не менее, участники мероприятия обращают внимание людей на то, что когда у них возникают проблемы, милиция, как правило, всегда приходит на помощь.

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Также ветераны МВД призывают прекратить любые инсинуации, используя врадиевскую трагедию, и не позорить милицию в целом.