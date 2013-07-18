В Польше презентуют книгу «Вторая польско-украинская война»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, украинский историк, старший научный сотрудник Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат исторических наук Вятрович и издатель, директор издательства «Украинский архив» Евгений Мисыло представят на 31-й Лемковской ватре в Ждыни (Польша) польское издание книги «Вторая польско-украинская война. 1942-1947» 20 июля.

Книга «Вторая польско-украинская война. 1942-1947» вышла из печати в начале июля 2013 года в варшавском издательстве Archiwum Ukraińskie и уже продается в польских книжных магазинах. Работа является описанием трагических событий на Закерзонье, Волыни и Галичине. Используя неизвестные ранее источника из советских, немецких, польских и архивов ОУН, автор подает причины, протекание и последствия вооруженного конфликта между поляками и украинцами, который вспыхнул в 1942 году на Холмщине. Его апогеем были трагические события на Волыни и Галичине, а финалом - акция «Висла» 1947 года.

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Издатель отмечает, что издание имеет спрос, и надеется, что его появление будет способствовать примирению молодого поколения поляков и украинцев, поискам правды о тех трагических событиях и обезопасит от забвения имена жертв и их могилы, а главное - чтобы Волынь и акции «Висла» никогда не повторились.

«Вятрович - непокорный историк, - говорит Мисыло. - Он идет против устоявшихся выводов, хотя, по его мнению, согласно исторической правде. Пересматривает современные представления польских историков об истоках польско-украинского конфликта, числе жертв, факте издания руководством ОУН и УПА приказа об уничтожении польского населения. На основании документов показывает, что 11 июля 1943 года УПА атаковала и уничтожила несколько десятков сел на Волыни, а не, как пишут польские историки, несколько сотен».

По словам издателя, в своей книге Вятрович «не обеляет украинскую сторону конфликта, приводя многочисленные примеры убийств польского гражданского населения, но выступает против квалификации этих действий как «геноцида». Вопреки стереотипам последовательно стремится объяснить польскому читателю причины, из-за которых на Волыни и Галичине польское государство и польских осадников украинцы считали оккупантами. Одну из главных видит в отрицании поляками права украинцев на создание на своей земле собственного независимого государства».

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«То, что я называю «Вторая украинско-польская война», - говорит Вятрович, - это последний аккорд в противостоянии между украинцами и поляками, после исчерпания которого были установлены современные границы. Почему война? Никто из сторон, которые были субъектами конфликта, не объявлял войну. Но в истории, в том числе XX века, есть десятки «непровозглашенных» войн. Тем не менее, они были войнами. Главными субъектами этой войны были вооруженные силы обеих сторон - УПА и Армия Краева. Они имели свои политические организации, проводили даже фронтовые бои, в конечном итоге, признавали друг друга воюющими сторонами на переговорах 1942-1945 годов»