Нацкомиссия утвердила порядок предоставления услуг доступа к Интернету

Согласно сообщению, правила разработаны с целью создания условий для развития конкурентного рынка и защиты прав граждан на получение качественных телекоммуникационных услуг. При этом внедрение этих правил должно упорядочить данный сегмент рынка.

«Введение одобренного нормативно-правового акта создает условия для организации данного сегмента рынка, устанавливая исчерпывающий перечень организационных, квалификационных, технологических требований, обязательных для осуществления деятельности субъектами хозяйствования при предоставлении телекоммуникационных услуг», - отметили УНИАН в пресс-службе.

Как сообщается, правила были доработаны НКРСИ после обсуждения и внесения предложений со стороны органов власти и участников рынка. При этом в одобренном проекте Правил учтены предложения всех сторон и "достигнут оптимальный баланс" интересов потребителей, операторов и государства.

Также в документе предусмотрена необходимость осуществления мониторинга и технического контроля параметров телекоммуникационных сетей, определен алгоритм их действия.

"Кроме того, определены обязанности операторов и провайдеров по предоставлению потребителям исчерпывающей информации, необходимой для заключения договора, обеспечение предоставления соответствующих услуг, правильности применения тарифов, ответственность за сохранность сведений о юридических и физических лиц, полученных при заключении договора", - сообщили в пресс-службе, отметив, что проект документа будет направлен для согласования в заинтересованные органы государственной власти в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Временных правил доступа операторов, провайдеров телекоммуникаций, к объектам жилищного фонда с целью предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе обеспечение доступа потребителей к Интернету».

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.