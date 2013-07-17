Участники шествия из Врадиевки завтра будут пикетировать МВД

Участники пешего хода из Врадиевки Николаевской области и активисты «УДАРа» завтра, 18 июля, в 11 часов проведут митинг возле здания Министерства внутренних дел Украины на ул. Академика Богомольца, 10, в Киеве.

Как сообщается на сайте «УДАРа», участники митинга передадут свои требования руководству МВД.

В частности, они требуют отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко, переаттестации всех работников правоохранительных органов и привлечения к ответственности милиционеров, причастных к нарушениям закона и прав граждан.

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Также, отмечается в сообщении, «УДАР» инициирует принятие нового закона «О полиции», который будет готовиться на основе предложений общественности.

В частности, в регионах будут сформированы общественные комитеты, которые будут принимать предложения к новому законопроекту. Кроме того, граждане будут иметь возможность обращаться в эти комитеты для сообщения о новых фактах милицейского произвола.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области 7 июля отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Виталия Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники пешего хода планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.

Свою акцию жители Врадиевки начали после событий в их поселке, где милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу.

В частности, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. По словам потерпевшей, три человека, в том числе двое работников милиции, вывезли ее в лесополосу в 6 километрах от Врадиевки, жестоко избили и изнасиловали. Врачи диагностировали у потерпевшей открытый перелом черепа в нескольких местах, множественные рваные раны лица, пять глубоких резаных ран головы, множественные ушибы и ссадины.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, от которого также пострадала женщина.