МВД: На Днепропетровщине задержали разыскиваемого инкассатора
Сегодня милиция задержала человека, причастного к совершению нападения на инкассаторский автомобиль и убийству двух человек.
Как сообщает сайт МВД Украины, «это произошло в 12.00 в Зеленодольске в Апостоловском районе Днепропетровской области. Кропотливая, оперативная и согласованная работа правоохранителей позволила на протяжении суток задержать подозреваемого».
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые не прекращались и ночью, введенному плану «Сирена», высокому профессиональному уровню и взаимодействию структурных подразделений ГУМВД и прокуратуры, был задержан разыскиваемый вооруженный мужчина, который имеет военное образование и опыт службы в вооруженных силах, хорошую физическую форму. Благодаря быстрым действиям правоохранителей во время задержания он не успел оказать сопротивление. Оружие – два пистолета - и деньги изъяты, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
По теме: Убийство днепропетровских инкассаторов: милиция подозревает их коллегу (фото)
Детали раскрытия преступления сообщит сегодня в 13.45 на брифинге начальник ГУМВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко.
Как сообщал УНИАН, 15 июля около 13.00 на автотрассе Кировоград - Запорожье в Днепропетровской области был обнаружен инкассаторский автомобиль с расстрелянными инкассатором и водителем. Второй вооруженный инкассатор исчез.
Из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн, которые должны были быть доставлены из отделения Ощадбанка в Кривом Роге в райцентр Апостолово.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).