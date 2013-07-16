МВД: На Днепропетровщине задержали разыскиваемого инкассатора

Как сообщает сайт МВД Украины, «это произошло в 12.00 в Зеленодольске в Апостоловском районе Днепропетровской области. Кропотливая, оперативная и согласованная работа правоохранителей позволила на протяжении суток задержать подозреваемого».

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые не прекращались и ночью, введенному плану «Сирена», высокому профессиональному уровню и взаимодействию структурных подразделений ГУМВД и прокуратуры, был задержан разыскиваемый вооруженный мужчина, который имеет военное образование и опыт службы в вооруженных силах, хорошую физическую форму. Благодаря быстрым действиям правоохранителей во время задержания он не успел оказать сопротивление. Оружие – два пистолета - и деньги изъяты, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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Детали раскрытия преступления сообщит сегодня в 13.45 на брифинге начальник ГУМВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко.

Как сообщал УНИАН, 15 июля около 13.00 на автотрассе Кировоград - Запорожье в Днепропетровской области был обнаружен инкассаторский автомобиль с расстрелянными инкассатором и водителем. Второй вооруженный инкассатор исчез.

Из инкассаторского автомобиля исчезло почти 500 тыс. грн, которые должны были быть доставлены из отделения Ощадбанка в Кривом Роге в райцентр Апостолово.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).