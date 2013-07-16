Программа активизации экономики поможет фермерам с техникой - эксперт

Такое мнение высказал директор ассоциации "Предприятий-производителей и ремонтников сельскохозяйственной техники" (Украгромаш) Юрий Демец.

"Сейчас Министерство аграрной политики и продовольствия реализуют ряд инвестиционных проектов по поддержке отечественного сельхозмашиностроения. В частности, ведомство разрабатывает законопроект, в котором предлагаются изменения в Таможенный кодекс касательно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной производственного оборудования для предприятий сельхозмашиностроения. Без этого говорить об амбициозных темпах роста производства не приходится. Мы настроены на лучшее, министерство помогает нам, надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным, и в скором будущем это даст свои плоды", - сказал он.

Демец констатирует, что предоставление сельхозмашиностроению приоритетного статуса в Государственной программе активизации экономки на 2013-2014 гг., и соответствующие шаги по поддержке отрасли, приведут к постепенному замещению импортной техники отечественной. Это в свою очередь, по его мнению, стимулирует фермеров покупать современные украинские трактора и комбайны.

"Не полностью разделяю оптимизм министерства, что в следующие 5 лет мы увеличим импортозамещение сельхозтехники до 60%. Но серьезно продвинуться вперед нам вполне по силам. Нужно понимать, что сегодня селу государственная поддержка важнее иностранного инвестора. Сегодня отечественное сельхозмашиностроение находится на той стадии, когда без помощи государства не обойтись", - сказал он.

Эксперт констатирует, что некоторые предложения производителей сельхозмашиностроителей власти уже учли. В частности, по его словам, предложения по изменениям в таможенный тариф и компенсацию ставок по кредитам на техническое вооружение,закупку современного производственного оборудования для предприятий сельхозмашиностроения, было частично учтено в Таможенном кодексе.

Напомним, что ранее директор Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Минагрополитики Александр Григорович отметил, что благодаря господдержке сельхозмашиностроения, ведомство планирует в следующие 5 лет увеличить импортозамещение до 60%, при нынешней составляющей в 20%.