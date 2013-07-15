Украинские сельхозпредприятия увеличили производство на 27%

За полгода в Украине объем сельскохозяйственного производства вырос на 15,5% по сравнению с прошлым годом. Рост произошел в 24 областях.

Об этом сегодня в ходе выездной коллегии министерства аграрной политики и продовольствия заявил глава ведомства Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«Аграрный сектор стал едва ли не единственным в экономике государства, продемонстрировавшим значительный прирост за первое полугодие этого года. Так, за 6 месяцев удалось нарастить производство на 15,5%», – сообщил министр.

Николай Присяжнюк отметил, что в первом полугодии 24 области продемонстрировали рост сельхозпроизводства. В частности, лидерами стали Николаевская, Херсонская, Запорожская, Винницкая и Одесская области.

Так, сельхозпредприятия увеличили производство на 27,5%, а хозяйства населения – на 6,4%. Если же говорить об отраслях, то наибольший прирост продемонстрировала отрасль растениеводства – 67,1%.

«В этом году мы планируем произвести 54 млн т зерна. А наращивание экспорта до 27 млн тонн зерна выведет Украину в мировые лидеры», – отметил министр.