Аграрный фонд закупил более 1 млн тонн пшеницы

Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) разгружают внутренний рынок зерна. Это способствует сохранению выгодной для отечественных аграриев цены на зерно. В частности, Аграрный фонд уже «снял» с рынка более 1 млн т зерна, кредитуя производителей на 1 млрд грн еще до начала жатвы.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, информирует РБК-Украина.

«Минагрополитики спрогнозировало нынешнюю ситуацию на мировом рынке зерна. Поэтому, чтобы уберечь отечественных производителей зерна от резкого снижения цен на внутреннем рынке, активизирована деятельность двух государственных операторов. Так, Аграрный фонд закупил в государственный интервенционный фонд более 1 млн тонн пшеницы урожая 2013 года. И таким образом связал часть «излишков» внутреннего рынка еще до периода сбора урожая», – отметил Иван Бисюк.

Первый заместитель министра также добавил, что активную работу продолжает ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация». Учреждение уже закупает по форвардным контрактам кукурузу, а по спотовым – ранние зерновые по выгодным рыночным ценам.

«Таким образом, благодаря деятельности этих государственных операторов, на внутреннем рынке зерна удается предотвратить резкие колебания. И главное – продавая зерно Аграрному фонду и ГПЗКУ, аграрии получают рыночную стоимость зерна», – добавил Иван Бисюк.

Кроме того, первый заместитель министра отметил, что для закрепления стабильной ситуации на рынке зерна Минагрополитики углубило сотрудничество с участниками рынка, подписало меморандум о взаимопонимании, ведется совместная работа по формированию мероприятий для оптимизации системы логистики.