Спекулянты из-за стабильности гривни терпят убытки – эксперт

«Нам нужно прекратить эти бесконечные валютные спекуляции и разного рода бессмысленные прогнозы о девальвации гривны. Все понимают, что валютные спекулянты очень расстроены тем, что нет обвала гривны, и у них доходы упали. Поэтому они в последнее время активизировали «своих экспертов», которые в очередной раз предрекают девальвацию гривны. Но при этом забывают сказать, что то же самое они обещали и в 2012 году», – цитирует эксперта РБК-Украина.

В связи с этим, он считает целесообразным пресечь деятельность валютных спекулянтов в Украине.

«Это не нормально для экономики Украины в целом, что у нас валютные спекулянты позволяют себе такие вольности и только создают ненужные проблемы для украинцев, которые, поддавшись на их «рекомендации», скупают доллары, а потом жалуются, что купили очень дорого и понесли убытки. Необходимо пресечь эти игры валютных спекулянтов в Украине. Для этой цели нужно принять закон, согласно которому курс доллар/гривна будет зафиксирован на уровне 8 грн, с возможным колебанием не больше 2,5% – в одну или другую сторону», – отметил Охрименко.

Президент Украинского аналитического центра считает, что подобный документ стабилизирует курс и тем самым ликвидирует основу для валютных спекуляций. По его мнению, стабильный курс гривны успокоит население и будет стимулировать его отказываться от валюты в пользу национальной денежной единицы.

«Не исключено, что уже осенью нужно будет привыкать к фиксированному курсу доллар/гривна на уровне 8 грн и учиться жить без валютных спекулянтов. С 2009 года игры валютных спекулянтов принесли только вред украинцам, которые потеряли много своих сбережений, доверившись валютным спекулянтам и скупив доллары, которые фактически не принесли никакого дохода за эти годы», – убежден финансист.