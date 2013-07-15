В МинАПК намерены увеличить производство сельхозтехники

В ближайшие годы их количество планируется увеличить до 75 тыс., поскольку намолот зерна в Украине постепенно растет. Чтобы современная техника была доступна сельхозпроизводителям, правительство налаживает совместное производство с международными компаниями, сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Харьковскую область министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Нагрузка на зерноуборочную технику достаточно велика. В центральных областях она составляет до 270 га на комбайн, а в южных - более 280. Поэтому мы будем постепенно увеличивать количество комбайнов, задействованных в сборе урожая. При среднем урожае в 50 млн тонн, необходимо до75 тыс. единиц техники», - пояснил Присяжнюк.

По его словам, правительство сегодня занимается налаживанием совместного производства техники с такими всемирно известными компаниями, как John Deere и CLAAS. «На законодательном уровне уже созданы все условия для этого. А создание лизинговых программ для сельхозпроизводителей сделает технику доступной для всех», - резюмировал глава МинАП.