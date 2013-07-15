Последняя неделя работы ВР была наиболее плодотворной, - вице-премьер

Об этом в эфире программы «Факты недели с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно посмотреть на последнюю неделю сессии и на все остальное время. То есть, если проанализировать, то мы можем увидеть, сколько времени напрасно было потрачено при блокировании трибуны. Вместе с этим, последняя неделя была самой плодотворной за всю сессию. На ней было принято более 50 экономических и социальных законопроектов», - отметил первый вице-премьер.

На протяжении последней недели работы парламента Арбузов увидел способность депутатов находить компромисс. «Какие выводы я делаю: Рада может работать, в ней есть большинство, оппозиция с большинством может сотрудничать, и, когда это нужно, может находить необходимые решения. Я думаю, что и в оппозиции есть депутаты, которым небезразлично будущее нашей страны. Это стало понятно для некоторых людей, и все вместе, проанализировав ситуацию, договорились и проголосовали. Я думаю, что это очень яркий пример для нашего политикума», - подчеркнул Арбузов.

На вопрос ведущей, принимал ли он непосредственно участие в урегулировании отношений между депутатами, первый вице-премьер ответил утвердительно. «Со стороны Кабинета министров - да, как ответственное лицо от Кабмина за работу Верховной Рады - да. Но все делали депутаты, я очень благодарен им за это», - сказал Арбузов.

Он также сообщил, что в ходе сессии парламент принял 70 правительственных законопроектов, и выразил надежду, что остальные 120 проектов законов будут приняты осенью.