В Раде предлагают отселять людей из «хрущевок» принудительно (видео)

Согласно документу, для расселения ветхого дома будет достаточно согласия 60% его жителей.

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Если депутаты примут поправки к закону, застройщику не надо будет выжидать, пока на переезд согласятся все жители дома, сообщает ТСН.

Именно необходимость получить согласие всех собственников - затормозила закон, принятый во время строительного бума, говорят эксперты.

В 2006 году, когда закон в первой редакции был принят, среди жителей больших городов возник даже определенный ажиотаж. Люди массово скупали жилье в старых домах, надеясь получить квартиры в новостройках. Впрочем, закон оказался мертворожденным.

За 7 лет его существования ни одну хрущевку так и не расселили.

Начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий говорит, что принудительное отселение с участием даже правоохранителей - это нормальная мировая практика. Так построили всю Европу.

Президент конфедерации строителей Лев Парцхаладзе уверен, что маленьким городам и даже областным центрам смелые нововведения не помогут, пока рынок не оправится от кризиса. "Но застройщику выгодно, действительно", - соглашается эксперт.

Директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко в новом законе видит значительные риски для жителей старых домов. Во-первых, в документе - недостаточно четко прописано, квартиры какой площади получат люди вместо своих собственных. Во-вторых, какой именно дом является старым и непригодным для жизни. "Если застройщик захочет этот дом, он говорит - он не соответствует нормам теплоизоляции! Все, сносим, ​​переезжайте!", - Говорит Сергиенко.

Ранее сообщалось, что украинским "хрущевкам" пророчат массовое обрушение уже через 10 лет.