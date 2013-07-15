На Житомирщине самолет окропил ядом два села (видео)

В результате через несколько часов листья овощей на крестьянских наделах покрылись желтыми пятнами, а впоследствии и вообще погорели. Жительница села Корчмище Вера показала свой огород возле дома, который стал похож скорее на пожарище, сообщает ТСН.

"Ни огурцов нет, ни капусты, ни лука, ни помидор, ничего нет. Я выхожу, то я плачу, что я рачковала по городу, и я ничего не буду иметь", - сетует крестьянка.

Под химический дождь из самолета попали и полгектара свеклы Николая Милькевича: "Все, я остался без кормов на зиму. Продавай скот - так сделали".

Крестьяне уверяют, что об обработке посевов сельхозавиацией их никто не предупредил. Люди работали на огородах, пасли скот и вдыхали яд. Во рту появилась горечь, и кружилась голова, сообщили жители села Степки.

Люди во всем винят местное сельхозпредприятие и пилота, который не выбрал безопасную расстояние и вылил химию на их наделы. По правилам обработка растений ядохимикатами должна проводиться за километр от человеческих жилищ.

Почему самолет разворачивался над селом, уже выясняет проверка. Глава Степкив узнал, что рапс с воздуха обрабатывали препаратом, ускоряющим созревание семян. Об обработке полей людей действительно не предупредили.

Есть ли лицензия и соответствующие разрешения у предпринимателя, который предоставлял услуги сельхозавиации, сейчас выясняют.

Людям в течение двух недель рекомендовали не употреблять пораженных овощей. Однако не объяснили, что изменится по прошествии этих двух недель. В конторе сельхозпредприятия, которому принадлежат посевы рапса, из руководства никого найти не удалось.

Правда, не на камеру обещают, что все убытки людям компенсируют то ли деньгами, то ли зерном. Напомним, украинцам в колбасу добавляют среди прочего и яд, например, нитрит натрия. Без него колбаса не была бы такой красивой, розовой, и никто бы не захотел ее купить.