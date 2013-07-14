В Макеевке из-за выброса метана погиб горняк, трое госпитализированы
Вчера в 22.55 в Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» ПАО «Донбасс» на горизонте 1066 м произошли внезапные выбросы угольно-метановой смеси без горения, в результате чего под завалом оказались трое горняков.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 130 горняков вышли на поверхность самостоятельно, из них один горняк с отравлением рудным газом госпитализирован.
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В 2.15 два горняка были найдены и освобождены из-под завала. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в ожоговый центр Донецка. Один горняк погиб, в 5.15 его тело было поднято на поверхность.
Шахта временно не работает. К поисково-спасательным работам привлекались подразделения Минэнергоугля. Причина выбросов устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.