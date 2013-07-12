Эксперты: Благодаря высокому урожаю Украина нарастит экспорт

В связи с этим, можно ожидать и значительного роста объемов сельхозэкспорта. Так эксперты прокомментировали данные государственной службы статистики, которая в июне текущего года зафиксировала существенный рост индекса объема производства в сельском хозяйстве, сообщает РБК-Україна.

«Резкий скачок индекса в июне объясняется двумя составляющими - более ранним стартом уборочной кампании, чем в 2012 г., благодаря жаркой погоде в мае, и более высокой средней урожайностью ранних зерновых», - сказал старший аналитик потребительских секторов ИК «АРТ Капитал» Андрей Патиота.

Он напомнил, что в мае индекс объемов производства в сельском хозяйстве показал рост 5%, что было практически полностью обусловлено ростом производства в животноводстве, а в июне рост ускорился до 36% в сравнении с предыдущим годом.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подчеркнул, что складывающаяся ситуация позволит не только нарастить объемы экспорта, но и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем продовольственном рынке. «В этом году у Украины реально появился уникальный шанс собрать хороший урожай, что должно позволить на 20% нарастить украинский экспорт сельхозпродукции. И для украинских потребителей будет достаточно продуктов питания, и цены на них расти не будут. Чем больше будет урожай в Украине, тем лучше будут показатели не только ВВП, но и личные доходы населения», - сказал Охрименко.

Он также добавил, что на рост сельхозпроизводства оказала стимулирующее воздействие Госпрограмма активизации экономики на 2013-2014 гг, где запланированы бюджетные дотации для отрасли.

По мнению Андрея Патиоты, отрасль продолжит показывать хорошие результаты: «Сектор животноводства по нашим прогнозам будет показывать около 5% роста в течение всего года, а увеличение валовой продукции растениеводства по итогам года ожидается на уровне 15-20%. Таким образом, рост индекса сельхозпроизводства за 2013 г. мы ожидаем на уровне 10-14%», - резюмировал аналитик.

По данным Госстата, индекс объема производства в сельском хозяйстве Украины в первом полугодии 2013 г. вырос на 15,4% в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. Производство мяса выросло на 9,3%, яиц - на 4%, молока - на 0,6%. В то же время производство ранних зерновых увеличилось в 2,3 раза, овощей открытого грунта - на 17%.