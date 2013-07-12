В Запорожской области перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН, в секторе профилактической работы управления ГАИ ГУ МВД Украины Запорожской области, авария произошла сегодня в 07.30 утра на 93 километре дороги Энергодар - Васильевка - Бердянск.

Автобус Вольво под управлением водителя 59-го года рождения двигался из Павлограда Днепропетровской области в Бердянск и внезапно потерял управление из-за технической неисправности транспортного средства (у автобуса отпала рулевая тяга). В результате автобус, в котором находилось 38 пассажиров, съехал на правую обочину, затем в кювет, где совершил наезд на дерево и перевернулся набок.

По теме: В ДТП на Волыни, жертвами которой стали восемь людей, травмированы 36 человек

По данным правоохранителей, в результате ДТП 2 женщины, находившиеся в салоне, и мальчик 2005 года рождения, получили многочисленные переломы, с которыми их госпитализировали в центральную районную больницу.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали два автобуса для доставки пассажиров в Бердянск в сопровождении ГАИ.