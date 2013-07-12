Украина успешно внедряет программу конкурентоспособности ОЭСР, - Прасолов

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, открывая заседание координационного совета по связям с ОЭСР.

"Приятно отметить, что на сегодня Украина - одна из стран-лидеров в реализации Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР. В рамках этой программы в Украине с 2009 г. успешно внедряется проект "Стратегия секторной конкурентоспособности для Украины". Согласно достигнутым договоренностям, выполнены в полном объеме все запланированные мероприятия для дальнейшей реализации этого проекта и начата реализация ІІІ фазы проекта в рамках соответствующих секторальных подгрупп на основе рекомендации ОЭСР", - сказал министр.

Заключительная - III фаза - проекта, должна обеспечить практическое применение подготовленных экспертами ОЭСР (совместно с украинской стороной) рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики в сфере возобновляемой энергетики, государственного корпоративного управления в секторе гражданского авиастроения, усовершенствование механизмов финансирования малых и средних предприятий, а также развития публично-частного партнерства в сфере образования в агробизнесе.

Украинской стороной в рамках реализации этой заключительной фазы проекта уже созданы две рабочие группы в сфере агробизнеса, Сумская область отобрана как пилотная (для практического применения рекомендаций ОЭСР в сфере производства альтернативных источников энергии на основе биомассы на региональном уровне).

Руководитель Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР Антонио Сомма, очерчивая направления дальнейшей деятельности, отметил, что Организация хотела бы развивать сотрудничество с нашей страной на качественно новом уровне.

"Мы хотели бы расширить участие Украины в определенных комитетах ОЭСР. Но наша помощь и деятельность украинского Правительства не могут быть "односторонним движением" - нужен диалог, чтобы активнее привлекать Украину к работе вне Программы", - сказал Антонио Сомма.

Среди прочего, он высоко оценил потенциал украинского гражданского авиастроения.

"Авиастроение - глобальная отрасль и Украина имеет все навыки, чтобы доминировать на мировом рынке. Иностранные кампании заинтересованы стать или потребителями, или поставщиками вашей гражданской авиации. И эта возможность должна быть реализована", - сказал руководитель Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР.

Проект ОЭСР "Стратегия секторной конкурентоспособности для Украины" Евразийской программы конкурентоспособности реализуется при финансовой поддержке ЕС и Швеции с 2009 г. Цель программы - ускорение экономических реформ, улучшение бизнес-климата и достижение устойчивого экономического развития и трудоустройства. Аналогичные проекты действуют в регионах Центральной Азии, Южного Кавказа.

ОЭСР с помощью разработанных методологий осуществила оценку потенциала Украины. Были определены секторы украинской экономики с высоким потенциалом повышения конкурентоспособности - агропромышленный комплекс, производство альтернативных источников энергии на основе биомассы, а также гражданское самолетостроение. Также были определены проблемные вопросы, препятствующие их развитию, и подготовлены предложения по расширению региональной и глобальной конкурентоспособности определенных секторов. В настоящее время успешно завершены две фазы проекта, 28 марта началась заключительная ІІІ фаза, рассчитанная на 2013-2015 гг.