Эксперты рассказали, как избавиться от газовой монополии России

Так, он прокомментировал переговоры правительства с компанией ExxonMobil относительно подготовки к подписанию Соглашения о разделе продукции (СРП) на участке Скифский (шельф Черного моря).

"ExxonMobil - одна из самых крупных мировых энергетических компаний. Она может добывать нефть на суше, шельфе, и что главное - глубокодонном шельфе, на котором в Украине никто не работает. Что касается участка Скифская, то для компании это семечки, ее технологий, опыта, средств более чем достаточно для разведки и добычи углеводородов. Конечно, было бы лучше, если Украина самостоятельно добывала нефть, но на данном этапе все-таки лучше привлечение таких гигантов, как ExxonMobil", - отмечает эксперт.

В связи с этим он считает шельф Черного моря наиболее перспективным источником добычи газа.

"К сожалению, шельф исследован где-то на уровне 4%, поэтому давать оценки касательно конкретных объемов трудно. Шельф - это наиболее перспективный источник добычи газа. Это доказала компания "Черноморнефтегаз", увеличившая в этом месте добычу газа в полтора раза. Лучшего источника, чем шельф, в среднесрочной и, возможно, долгосрочной, перспективе, даже в сравнении со сланцевым газом, мы не имеем", - добавил Сапрыкин.

Эксперт убежден, что подобные шаги правительства помогут Украине в будущем освободиться от газовой зависимости России.

"Нужно уменьшить влияние от Российской Федерации, "Газпрома". В последние годы их монополии уже нет. Конечно, мы не видим сегодня сокращения объемов закупок в миллиардах кубометров газа, речь пока идет о миллионах куб м. Но, думаю, к миллиардным цифрам мы подойдем уже к концу текущего года. Более того, когда начнется реверс газа через Словакию - наиболее перспективное направление, только в течение года мы можем получить до 10 млрд куб. м", - резюмировал он.

Напомним, что вчера первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов обговорил с представителями американской компании ExxonMobil перспективы сотрудничества между сторонами в энергетической сфере, в частности подготовку к подписанию соглашения о разделе продукции (СРП) на участке Скифский (шельф Черного моря).

В августе 2012 г. консорциум компаний во главе с ExxonMobil был избран победителем конкурса по разработке глубоководного блока Скифский.