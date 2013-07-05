В Украине кредитование с начала года выросло на 3%, – НБУ

«Хочу сказать, что уже есть статистика за январь-июнь, и рост на 3%. Конечно, это еще не те темпы, которыми нам надо гордиться, но мы видим постепенное увеличение темпов прироста даже в месячном разрезе объемов кредитования», - сказал Арсенюк.

Он отметил, что рост вызван, в первую очередь, увеличением кредитования реального сектора экономики.

Арсенюк убежден, что стоимость кредитных ресурсов будет снижаться. «Национальный банк будет этому способствовать с использованием всех своих инструментов», - подчеркнул он.

Так, по его словам, поддержит эту тенденцию снижение центробанком учетной ставки до 7%, поскольку именно учетная ставка является ориентиром стоимости, который задает и поддерживает общий тренд стоимости ресурсов.

Арсенюк также отметил, что обменный курс является индикатором роста или падения кредитования. «Я считаю, что стабильная денежная единица - это главный залог экономического роста, и каким бы ни был режим обменного курса, этот вопрос не будет главным в динамике кредитования», - резюмировал представитель НБУ.

Напомним, глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин выразил убеждение, что темпы кредитования в Украине вырастут уже во втором полугодии.