НБУ назначил своего постоянного представителя в Раде

"Национальный банк Украины всегда активно защищает интересы банковской системы, поэтому мы считаем назначение такого представителя в парламенте разумным и логичным шагом",- отметил он.

Банкир также констатировал, что новый представитель НБУ в парламенте поможет усилить диалог этих структур.

"Прямая связь с парламентом поможет усилить роль Нацбанка, как одного из субъектов законодательной инициативы, эффективнее доносить мнение регулятора к депутатам, а также услышать взгляды законодателей. Такое взаимодействие выгодно обеим сторонам. Оно также выгодно банкам", - подчеркнул Мамедов.

Напомним, что постоянным представителем НБУ в Раде назначен Сергей Зайчук.

С апреля 2009 г. он занимал должность заместителя, первого зампреда, генерального директора Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Постоянный представитель НБУ в парламенте уполномочен обеспечивать взаимодействие между структурами, способствовать решению вопросов, возникающих в их отношениях.