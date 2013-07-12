В Севастополе привлечены к ответственности 22 работника милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, проверки проводились на предмет соблюдения требований законодательства об административных правонарушениях при применении органами внутренних дел административного задержания и доставки лиц.

Прокурорскими проверками выявлены случаи незаконного задержания граждан, в частности, за курение табачных изделий в запрещенных местах и за некоторые другие правонарушения, в случае совершения которых задержание согласно ст. 262 КУоАП применяться не может.

Кроме того, имели место факты административного задержания граждан без составления соответствующих протоколов об административном задержании. В других случаях протоколы составлялись с нарушениями требований законодательства, без указания времени задержания и освобождения лиц. Работниками милиции также допускались случаи личного досмотра граждан противоположного пола и другие нарушения порядка личного досмотра и изъятия вещей.

По поводу этих и других нарушений прокурорами районов города руководителям районных отделов милиции внесено 4 представления об устранении нарушений законодательства, причин и условий, которые им способствовали.

Документы прокурорского реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению причин и условий, которые способствовали нарушениям, выговор или замечание получили 22 работника милиции.