В Чернигове митинговали против подорожания троллейбуса

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протеста в сквере имени Попудренко напротив городского совета вышли около 100 горожан. Участники митинга держали плакаты "Хватит наживаться за наши деньги", "Какой транспорт – такие и цены", "Сначала качество – потом повышение цен".

Организаторы мероприятия отметили, что его участниками являются активисты нескольких общественных организаций и местных организаций политических партий. В то же время они назвали свою акцию не политической, а проявлением гражданской позиции.

Депутат городского совета Виталий Федотов в своем выступлении сказал, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте – это сложная проблема, которая нуждается в комплексном решении. Вместе с тем, он отметил, что, возможно, является необходимостью повышения цен в троллейбусах, поскольку ситуация в Черниговском троллейбусном управлении не наилучшая. Как депутат, который изучал этот вопрос, он сообщил, что для подготовки регуляторного акта принимались во внимание расчеты по одному автобусному маршруту и по троллейбусному управлению, а это, соответственно, не дает полной картины ситуации.

Участники митинга выразили требования к исполкому Черниговского горсовета создать конкурентную среду в сфере пассажирских перевозок, обеспечить прозрачность проведения конкурсов на маршруты и формирования тарифов, предоставить возможность общественности влиять на принятие решений.

Также было озвучено, что 19 депутатов городского совета обратились к городскому голове с требованием провести в городе общественные слушания по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, Черниговский городской голова Александр Соколов в интервью журналистам сообщил, что летом существенное подорожание проезда в городском общественном транспорте не произойдет. Правда, он не исключил этим летом подорожания стоимости проезда в троллейбусах до 1,5 грн и пересмотра стоимости проезда в автобусах на отдельных маршрутах до 2 грн.

Как объяснил городской голова, окончательно этот вопрос будет рассматриваться в декабре после утверждения новой транспортной сети города. Тогда обновленные маршруты выставят на конкурс, и от перевозчиков будут требовать высшего качества обслуживания пассажиров, а следовательно, будет понятным и рост стоимости проезда.