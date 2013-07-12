Кабмин одобрил строительство моста через Южный Буг

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, новый мост позволит улучшить ситуацию с международными транспортными перевозками по территории Украины.

«Правительство реализует системную политику по развитию логистического потенциала Украины. При этом особое внимание мы уделяем международным транспортным коридорам. А автодорога М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, на которой будет располагаться новый мост, входит в состав двух международных коридоров: Евро-Азиатский транспортный коридор и Черноморское экономическое сотрудничество»,- цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, проектом определяется технико-экономическое обоснование необходимости строительства нового моста, подъездных дорог к нему и выбор соответствующей конструкции.

По информации пресс-службы, новый мост позволит снизить нагрузку дорог в центре Николаева и обеспечит сообщение между промышленными предприятиями и портами.

«Строительство нового моста позволит разгрузить центр города от транспортного потока и улучшит экологическую ситуацию, поскольку будет располагаться за его пределами - на международной автомобильной дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог). Новый мост обеспечит сообщение между крупными промышленными центами и морскими портами Украины », - цитирует пресс-служба Козака.

Справка УНИАН. Сметная стоимость строительства нового моста составляет 3,5 млрд грн. Проект планируется реализовать за счет программы официальной помощи развитию правительства Японии (процент по кредиту составляет 1,4%, срок - до 25 лет, льготный период - 7 лет). Выбор подрядчика будет осуществляться на открытом международном конкурсе.