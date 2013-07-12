В Одессе создали специальную «скорую помощь» для пляжников

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Согласно сообщению, на время пляжного сезона создан новый пункт базирования скорой помощи. Он расположен на территории городской клинической больницы №3 возле парка Шевченко и 10 июля начал обслуживать пляжи от Ланжерона до Аркадии.

«Летом на одесских пляжах периодически возникают ситуации, требующие оказания неотложной медицинской помощи. Для того, чтобы врачи «скорой» могли как можно быстрее приезжать на вызовы, связанные с утоплениями, сердечными приступами, травмами и другими экстренными ситуациями на пляжах, создан новый пункт базирования «скорой» на Лидерсовском бульваре. В нем круглосуточно дежурит бригада интенсивной терапии, оснащенная всем необходимым оборудованием и медикаментами для оказания экстренной медицинской помощи», - цитирует управление и. о. главного врача городской станции скорой медицинской помощи Светлану Ларченко.

Реанимационная бригада, кроме вызовов с пляжей, при необходимости, будет выезжать на вызовы из близлежащего района. Машина «скорой помощи» оснащена дефибриллятором, кардиографом, дыхательным аппаратом и медикаментами для проведения реанимационных мероприятий.