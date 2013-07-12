Депутат предлагает рассчитаться с инвалидами векселями

Об этом говорится в законопроекте №2332а, зарегистрированном в Верховной Раде 18 июня и опубликованном на сайте парламента.

«Финансовое обеспечение мероприятий по социальной защищенности инвалидов и детей-инвалидов осуществляется за счет средств государственного бюджета, в том числе в счет выплат по ценным бумагам, выданным инвалидам на приобретение технических средств, квартир, путевок на оздоровление… В свою очередь орган, осуществляющий политику в сфере социальной защиты инвалидов, оформляет заказ Министерству финансов как эмитенту казначейских обязательств на выпуск долговых ценных бумаг на покупку технических средств, квартир и социальных услуг для инвалидов», - сказано в законопроекте.

При этом необходимость принятия такого законопроекта объясняется тем, что порядка 70% всех бюджетных выплат инвалидам остаются неосуществленными.

Как сообщал УНИАН, в июле Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Согласно документу, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.