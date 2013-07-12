В Тернополе стало вдвое больше миллионеров

Как сообщили корреспонденту УНИАН 10 июля в информационно-коммуникационном отделе Главного управления Миндоходов в Тернопольской области, в целом декларации о доходах в сумме более 1 млн грн подал 21 гражданин, что на 10 больше, чем в предыдущем году.

Основными источниками доходов миллионеров является инвестиционная прибыль (8 граждан), заработная плата (4 гражданина), иностранные доходы (4 гражданина), унаследованное, подаренное имущество (4 гражданина), сдача в найм жилых домов (1 гражданин). По результатам декларирования миллионеры должны уплатить 5,2 млн. грн налога на доходы физических лиц.

Одним жителем области задекларирован доход от продажи инвестиционного актива в размере 3,5 млрд грн. Из облагаемого налогом дохода этого плательщика налоговыми агентами удержано 12,1 млн. грн налога на доходы физических лиц. Кроме того, по результатам декларирования, самим гражданином начислено к уплате еще 1 млн грн налога.

В целом в 2013 году жители Тернопольской области подали в территориальные органы Миндоходов области 13 тыс. 34 декларации о доходах за 2012 год, в том числе 5 тыс. 339 деклараций – с целью реализации права на налоговую скидку.

Гражданами, которые обязаны задекларировать полученные доходы, было подано 7 тыс. 695 деклараций. Ими задекларировано 559 млн. грн доходов, что на 129 млн. грн. больше по сравнению с предыдущим годом.

По итогам декларирования доходов за 2012 год плательщиками начислены налоговые обязательства в сумме 16,3 млн грн, что на 7,7 млн. грн больше, чем в предыдущем году.