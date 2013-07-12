Наркоман из России сдался украинским пограничникам

Об этом сообщили УНИАН в Харьковском пограничном отряде.

В автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области 10 июля пограничники задержали жителя Орловской области гражданина Российской Федерации, который на собственном автомобиле «КИА» следовал в Крым.

Мужчина имел характерный расфокусированный взгляд. Когда пограничники приблизились к россиянину со служебной собакой, он самостоятельно вышел из автомобиля и демонстративно сложил руки за спину.

Как оказалось позже, мужчина находился под действием психотропных веществ.

В автомобиле россиянина пограничники выявили 59 таблеток психотропного препарата «Фенозепам». Изъятая у него партия психотропов является самой крупной, которую удавалось в течение 2013 года обнаружить харьковским пограничникам.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Задержанный вместе с изъятым передан сотрудникам таможни.