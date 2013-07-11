У Присяжнюка говорят, что урожайность зерновых резко возросла

16:42, 11 июля 2013
Общество
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По информации замминистра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня, в 2013 году урожайность зерновых увеличилась на 7 центнеров с гектара.

На сегодня аграрии уже намолотили более 13,3 млн тонн зерна

Эта неделя станет наиболее активной для аграриев, которые собирают урожай во всех регионах Украины. На сегодня они уже намолотили более 13,3 млн тонн зерна. А, благодаря расширению посевных площадей и высокой урожайности до конца жатвы, в августе удастся собрать до 54 млн тонн зерна.

Об этом сегодня во время прямой правительственной линии сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Александр Сень, передает РБК-Украина.

«На сегодня жатва продолжается во всех областях Украины. Аграрии уже намолотили более 13,3 млн тонн зерна, в частности, 9,7 млн тонн пшеницы, 3,4 млн тонн ячменя и 148 тыс. тонн гороха», – сказал Сень.

Таких результатов удалось достичь, в том числе, и благодаря высокой урожайности зерновых, которая выросла во всех регионах. В этом году она увеличилась на 7 центнеров с гектара – до 27. «Благодаря улучшению технологичности, в частности увеличению внесения удобрений, продуктивным сортам и активной подпитке удалось увеличить урожайность зерновых. Лидерами по этому показателю стали Киевская, Полтавская, Волынская, Ивано-Франковская, Черкасская области, где собирают более 40 центнеров с гектара. В тех же областях, где есть проблемы с урожайностью, в частности на юге, государство будет заниматься модернизацией и восстановлением систем орошения через инвестиционные проекты», – сообщил замминистра.

Также, по словам Александра Сеня, в первой декаде августа массовый сбор урожая закончится. И по предварительным данным, сельхозпроизводители соберут около 54 млн тонн зерна, что на 18% больше, чем в прошлом году.

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