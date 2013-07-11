Завтра в Украине местами грозы и шквалы

Завтра в западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на западе местами сильные дожди.

На остальной территории Украины - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°, на юге и востоке до 33°.

В Киеве и области в пятницу во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе отдельные шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 15-20°, днем 26-31°, в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 24°.