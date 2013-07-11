Завтра в Украине местами грозы и шквалы
13:23, 11 июля 2013Общество
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Завтра на западе Украины, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются грозы.
На Западе и Севере завтра будет идти дождь
Завтра в западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на западе местами сильные дожди.
На остальной территории Украины - без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°, на юге и востоке до 33°.
В Киеве и области в пятницу во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе отдельные шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 15-20°, днем 26-31°, в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 24°.
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