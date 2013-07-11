На трассе Луцк - Ковель столкнулись два автобуса: 4 погибших, 8 раненых
09:34, 11 июля 2013Общество
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В Волынской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов: четыре человека погибли, восемь травмированы.
На Волыни столкнулись два пассажирских автобуса
Сегодня, 11 июля, около 8 часов утра, на 82 км автодороги Луцк-Ковель произошло столкновение двух пассажирских автобусов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
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По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, еще восемь получили телесные повреждения. Данные о потерпевших уточняются.
На месте работают работники ГАИ, подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа и врачи скорой помощи.
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