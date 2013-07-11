На трассе Луцк - Ковель столкнулись два автобуса: 4 погибших, 8 раненых

Сегодня, 11 июля, около 8 часов утра, на 82 км автодороги Луцк-Ковель произошло столкновение двух пассажирских автобусов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

По теме: Страшное ДТП на Волыни: погибла женщина с двумя детьми (фото)

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, еще восемь получили телесные повреждения. Данные о потерпевших уточняются.

На месте работают работники ГАИ, подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа и врачи скорой помощи.