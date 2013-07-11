Сегодня состоится заседание Кабинета Министров
06:56, 11 июля 2013Общество
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11 июля 2013, под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов с участием министра образования и науки Дмитрия Табачника, первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Александра Потимкова.
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