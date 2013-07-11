Пенсионеру год отказывали в возбуждении уголовного дела

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, после вмешательства прокуратуры доведено до суда уголовное производство, которое почти год отказывались открывать работники милиции.

В сообщении отметили, что в Макеевке пенсионер обратился в агентство недвижимости, чтобы продать дом, но агент, который должен был ему помочь, решил присвоить денежные средства от продажи. Действуя с помощью доверенности, агент продал жилье за 19 тыс долларов США, но все полученные деньги мошенник не передал клиенту.

В Центрально-городском райотделе милиции, в который с заявлением обратился пенсионер, ему неоднократно отказывали в открытии уголовного производства. В то время, как в деле имели место признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

По представлению прокурора города к дисциплинарной ответственности привлечен оперуполномоченный Центрально-городского районного отдела милиции.

По словам старшего прокурора прокуратуры г.Макеевки Антона Чернова, по факту преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), прокуратурой города было начато уголовное производство. «Обвинительный акт в отношении работника агентства недвижимости, который завладел деньгами пенсионера, уже направлено в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы», - заключил А.Чернов.