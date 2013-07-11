Убийство охранника в ювелирном обернулось чисткой в севастопольской милиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии в прокуратуре города, сообщил журналистам начальник Управления МВД Украины в городе Севастополе Валерий Радченко. «Это позорный случай, который произошёл с работником милиции. Приняты меры, уволены с должности некоторые руководители, работники кадрового аппарата подразделения ГСО».

Касаясь вопроса увольнения некоторых сотрудников, он отметил: «пусть будет некомлект большой, но будут те работники, на которых мы сможем рассчитывать».

Радченко добавил, что обратился с ходатайством к вышестоящему руководству относительно принятия очень жестких мер к руководителю ГСО при УМВД Украины в Севастополе. «Вплоть до увольнения не только с должности, но и из МВД», - сказал Радченко.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля 2013 года около 11 часов милиционер отдела Государственной службы охраны при УМВД Украины в г. Севастополе, который осуществлял охрану ювелирного магазина, «в ходе внезапно возникшего конфликта с охранником из частной охранной фирмы, который работал в смежном зале того же магазина, на почве личных неприязненных отношений произвел 4 выстрела. В результате сотрудник ОГСО причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения - 4 сквозных огнестрельных пулевых ранения, 2 из которых в голову. От полученных ранений последний скончался на месте. 5 июля он уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.8 ч.2 ст.115 УК Украины. В тот же день по ходатайству прокуратуры города Ленинским районным судом г. Севастополя в отношении него избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Прокуратура ведет следствие в отношении работника отдела Государственной службы охраны при УМВД Украины в г. Севастополе. В настоящее время по уголовному производству назначен ряд экспертиз.