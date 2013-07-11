Николаевская обсерватория может подать заявку в ЮНЕСКО

Как сообщает Правительственный портал, Николаевская обсерватория в середине марта решением суда была возвращена в собственность государства.

Как отметил председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, это означает, что «имущественные вопросы полностью урегулированы, и теперь путь из кандидатов в полноправные члены Списка мирового наследия ЮНЕСКО для обсерватории открыт».

Он подчеркнул, что Николаевская астрономическая обсерватория как целостная историко-культурная заповедная территория была включена в Предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины еще в 2007 году.

«Минуло уже шесть лет, а обсерватория и до сих пор остается в качестве претендента в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Это было вызвано, в первую очередь, несогласованностью касательно права собственности на недвижимое имущество обсерватории, что не позволяло оформить пакет необходимых документов. Но мы добились устранения всех препятствий на этом пути», - сказал Семиноженко.

По его словам, сейчас улаживаются последние юридические вопросы, после чего можно будет собирать соответствующие документы и подавать в ЮНЕСКО.

*** Николаевская астрономическая обсерватория - одна из старейших обсерваторий Восточной Европы. Основана в 1821 году по приказу адмирала Алексея Грейга как морская обсерватория с целью обеспечения Черноморского флота мореходными картами и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования, проведения аттестации навигационных приборов, составления звездных карт и каталогов положений звезд, определения координат комет и планет.

Обсерватория имеет статус памятника архитектуры национального значения. В состав памятника входит территория площадью 7,1 га, главное здание как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и сооружения научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.

13 марта Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск в пользу государства в лице Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации и признал права госсобственности на недвижимое имущество обсерватории.