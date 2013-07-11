В конфликт райсовета с журналистами вмешалась Генпрокуратура

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, проинформировали Комитет по оперативному реагированию на инциденты с участием СМИ в Генеральной прокуратуре Украины.

Кроме того, по факту проведения незаконных изменений в уставных документах издания Сахновщинским райотделом милиции начато уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Как сообщил Комитету по оперативному реагированию директор Департамента Государственной регистрационной службы Александр Барбелюк, государственный регистратор, которая проводила изменения, уже не занимает эту должность.

Вопрос незаконного вмешательства органов власти в деятельность коммунальных СМИ был обсужден 25 июня 2013 года на заседании экспертного совета по вопросам приведения законодательства в сфере медиа к европейским стандартам в рамках программы «Открытый разговор».

По итогам работы участники межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов направили в Генеральную прокуратуру Украины обращение с просьбой обратить внимание прокуроров областей на нарушение прав трудовых коллективов коммунальных СМИ и осуществить предусмотренное законом прокурорское реагирование.

В пресс-службе напомнили, что 3 июня 2013 года на заседании межведомственной рабочей группы было рассмотрено обращение Харьковской областной организации Национального союза журналистов Украины по поводу нарушения прав трудового коллектива редакции Сахновщинской районной газеты "Колос" (Харьковская обл.) органами местного самоуправления.

Районный совет как соучредитель газеты внес в повестку дня сессии районного совета 30 апреля 2013 года вопрос об увольнении и.о. редактора газеты и единолично утвердил устав коммунальной организации "Редакция Сахновщинской газеты "Колос", после чего были внесены соответствующие изменения в Государственный реестр. Эти изменения не были согласованы с трудовым коллективом, и нарушают законодательство, в частности Закон Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине".