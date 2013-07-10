Эксперт: Осенью закончится период нулевой инфляции

Сейчас же главными факторами, сдерживающими показатели инфляции, остается снижение цен на продукты питания, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас украинцы массово продают доллар, чтобы за вырученную гривну провести летние отпуска. «По итогам последних трех месяцев население продало на 266 млн долл. больше валюты, чем купило, и скорее всего, большая часть этой гривны, полученной за валюту, ушла на летний отдых. Вообще менять валюту и на полученную гривну отдыхать - это уже многолетняя традиция. Но не исключено, что и осенью тенденция обмена валюты на гривну продолжится. Может в меньших объемах, чем летом. В этом случае излишек новой гривны может существенно повлиять на динамику цен на товары для населения и, прежде всего, на цены на непродовольственные товары. Именно процесс обмена валюты на гривну в конце года может стать главным фактором, который будет стимулировать рост цен», - сказал Охрименко.

Эксперт прогнозирует, что в таком случае инфляция по итогам текущего года может составить 4-5%, в то время как в последние месяцы она колеблется у значений близких к нулю.

Объясняя нынешнюю инфляционную динамику, Охрименко отметил, что низкой инфляции способствует снижение цен на некоторые сезонные товары, в частности продукты питания. «На текущий момент цены на продукты питания и товары для населения не растут. Имеет место только влияние сезонных факторов: так, по итогам июня цены на сахар выросли почти на 17% - этот продукт всегда дорожает в связи с началом сезона консервации. Выросли на 2-3% цены на молоко и молокопродукты. Зато упали почти на 10% цены на сало - не сезон. И более чем на 20% подешевели овощи. Что касается цен на одежду и обувь, то здесь нет существенных изменений в динамике. Разве что за исключением сезонного роста цен на летнюю и пляжную одежду. А вот цены на бытовую технику просто таки «спят», - считает президент Украинского аналитического центра.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров говорил, что правительство и НБУ должны скоординировать свои действия в экономической и монетарной политике таким образом, чтобы в Украине была инфляция хотя бы на уровне 3%. Экономические эксперты отмечают, что восстановление незначительной инфляционной динамики на уровне 3-4% было бы не только полезно для экономики, но стало бы признаком ее роста.