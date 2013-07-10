Украина хочет провести Международную астронавтическую конференцию

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во встрече с исполнительным директором Международной астрономической федерации Кристианом Файхтингером, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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«Я хочу поблагодарить Вас за принятие заявки Украины на проведение Международной астронавтической конференции в 2016 году в Киеве», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина имеет развитую аэрокосмическую отрасль, в частности сейчас реализуется программа по развитию космической отрасли на период до 2020 года и совместные проекты с РФ и Бразилией.