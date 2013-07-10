Дети-маугли: Во Львове родители довели сыновей до звериного состояния (видео)

Комиссией было установлено, что в доме из двух комнат, кухни и санузла проживают двое взрослых (43-летний отец и 34-летняя мать) и двое детей (14-летний и 6-летний сыновья), сообщает сайт ГУ МВД Украины во Львовской области.

Также было установлено, что условия проживания в доме являются угрожающими для жизни и здоровья детей. Так, у шестилетнего мальчика Юрия практически отсутствует речь, а 14-летний Любомир - изможденный, с явно выраженными признаками детского церебрального паралича (ДЦП). У обоих детей обнаружены признаки гипотрофии и глубокое отставание в физическом и психомоторном развитии.

После визита немедленно был составлен акт об отобрании обоих братьев от родителей. Милиция начала расследование.

«Мать детей отмечает, что в прошлом она общалась с участковым семейным врачом, однако тот о патологии в развитии младшего сына ничего ей не сообщал», - рассказала начальник сектора криминальной милиции по делам детей ГУ МВД Украины во Львовской области подполковник милиции Марта Лесна.

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Кроме того, согласно с журналами регистрации заявлений и сообщений о преступлениях Лычаковского райотдела милиции, в течение 2008-2013 годов к ним не поступали заявления и сообщения об антисоциальных проявлениях со стороны вышеуказанной семьи. Сами члены семьи с заявлениями в милицию тоже не обращались. Также указанная семья на профилактических учетах в милиции никогда не находилась, жалоб от соседей на семью не поступало, сообщает сайт львовской милиции.

В то же время журналистам соседи говорят, что о родителях, которые не выпускали своих детей на улицу и не кормили, знали в поликлинике, ЖЭКе и милиции, однако годами никто ничего не делал, сообщает ТСН.

Как сообщает издание, попав в больницу, дети-маугли отказывались от еды, а сейчас едят как однолетние младенцы. Также они начали ползать и издавать какие-то непонятные звуки.

По словам врачей, старший Любомир отказывается ложиться на кровать, поэтому пол ему постелили матрасами. За все это время, пока дети находились в больнице (пять дней), родители ни разу к ним не наведались.

В том, что в квартире посреди Львова жили дети-маугли, одна из соцработниц называет виновными медиков районной больницы. По ее словам, у детей есть свидетельства о рождении, поэтому участковые врачи должны знать об их существовании.

Как сообщил участковый врач, последний раз он видел меньшего из братьев 5 лет назад. С тех пор мать не пускала врача в дом, поэтому, какие там условия, тот не знал.

В городском совете педагоги заявляют, что еще в 2008 году знали о мальчике, который не ходит в школу. Такую информацию они узнали от ЖЭКа, после чего написали несколько обращений, но не получили ответа.

Во вторник Любомира и Юрия переведут в спецучреждения, вероятнее всего - в психиатрическую больницу. Медики сомневаются в том, что дети когда-нибудь станут нормальными и говорят, что родители сделали из них инвалидов.

Вместе с тем, в прокуратуре подозревают, что и сами родители имеют проблемы с психикой, поэтому направили их на психиатрическую экспертизу. Документы о лишении их родительских прав, уверяют в прокуратуре, уже готовы.

Какое из ведомств "прошляпило" детей, должно выяснить служебное расследование, которое проводит комиссия в горсовете. Родители за издевательства над сыновьями могут сесть на 5 лет в тюрьму.