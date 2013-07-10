Пограничная служба на тендере купила носки по 259 гривен

2 июля она по результатам тендеров заключила ряд соглашений на приобретение одежды и постельного белья 38,78 млн грн. Об этом со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщают "Наші гроші".

Кроме формы, погон и пуговиц Центральная база хранения и снабжения приобрела носки (Coolmax) летние по 259,00 грн за пару. Эти носки изготавливаются из полиэстрового волокна фирмы DuPont, удаляющего влагу с внутренней поверхности ткани. Как пишет Украинская правда, такие носки можно купить за 110 -120 гривен.

Все подряды получили две компании - ООО УК «Компания ДиСи» (2,95 млн грн.) и предприятие «Союз работающих инвалидов» ВБО «Фонд помощи и защиты инвалидов Украины» (35,83 млн грн.). На тендеры подавали заявки и другие компании, однако все конкуренты двух фирм отклонялись из-за претензий к продукции и оформлению заявок.

Предприятие «Союз работающих инвалидов» возглавляет Николай Ничипоренко, известный как учредитель ООО «Укроборонэкспорт» и ООО «Укрспецоборонекспорт».

Президентом благотворительного Фонда помощи и защиты инвалидов Украины является Игорь Столяренко, в прошлом году баллотировавшийся в Верховную Раду по киевскому округу.