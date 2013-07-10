Эксперты рассказали, что делает ведомство Табачника с госзаказом

Об этом сообщила на пресс-конференции директор Центра исследования общества Инна Совсун.

Она отметила, что в этом году сокращение состоялось, фактически, по всем направлениям: инженерия - на 4,46%, общественные науки - на 5,54%, гуманитарные науки - на 3,27%, педагогика - на 4,24%.

В то же время, по ее словам, увеличились показатели лишь для ІТ - на 3,67%, и сельскохозяйственных направлений - на 1,09%.

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Совсун сообщила, что в целом больше всего мест выделяется на отрасли инженерного дела, производства и строительства (36,6 тысячи).

По ее словам, самые популярные среди абитуриентов отрасли общественных наук, бизнеса и права занимают вторую позицию по количеству предоставленных государственных мест (21 тысяча).

Совсун отметила, что в Украине существует “типичная только для постсоветских стран двойная система вступления - по контракту и на бюджет). По ее мнению, поэтому попытка государства формировать рынок труда за счет перераспределения мест госзаказа является малоэффективной.

Совсун подчеркнула, что, несмотря на уменьшение количества бюджетных мест для учебы на общественно-гуманитарных направлениях, значительное количество абитуриентов вступает на эти направления для учебы по контракту.

Она отметила, что в то же время бюджетные места по малопривлекательным естественным направлениям остаются незаполненными.

Совсун также сообщила, что в 2013 году выделено 104 тысячи мест для подготовки по дневной форме. По ее словам, согласно правительственному постановлению, на последующие годы запланировано дальнейшее уменьшение - 99 тысяч в 2014 году и 97 тысяч в 2015 году.