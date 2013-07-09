Табачник разослал ректорам ультиматум

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, с соответствующим письмом министр Дмитрий Табачник обратился к руководителям вузов I-IV уровня аккредитации всех форм собственности и подчинения относительно внесения данных в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

В частности, в письме отмечается, что, по данным государственного предприятия «Инфоресурс», отдельные приемные комиссии вузов при приеме документов на обучение допускают безосновательную задержку рассмотрения и обработки заявлений, поданных поступающими в электронной форме.

В то же время на консультативный телефон Минобразования поступают жалобы от поступающих относительно задержки обработки приемными комиссиями вузов заявлений, поданных в электронной форме, более 24 часов.

Министерство обращает внимание на недопустимость нарушения приемными комиссиями высших учебных заведений требований Порядка представления и рассмотрения заявлений в электронной форме на участие в конкурсном отборе в высшие учебные заведения, что вызывает недоверие у поступающих к представлению заявлений в электронной форме и создает напряженность во время вступительной кампании.

«Требую немедленно ликвидировать, начиная с 5 июля, недостатки приемных комиссий высших учебных заведений в работе с ЕГЭБО и обеспечить бесперебойную обработку заявлений поступающих в приемные комиссии, подающихся в электронном виде», - отметил Табачник.