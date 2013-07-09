Завтра в Украине - сухо и жарко

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей местами 20-25°, в западных областях 11-16°; днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

Сегодня, 9 июля, температура воды в Черном море 22-25°, Азовском 25-27°, в Днепре возле Киева - 24°.