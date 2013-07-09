Пограничники изъяли 192 старинные монеты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы.

В частности, как отмечается в сообщении, в пункте пропуска «Лужанка» во время оформления транспортного средства мужчины работники пункта пропуска инициировали его углубленный осмотр.

В результате в ходе проверки в багажном отсеке в полиэтиленовом пакете была обнаружена коллекция из 192 монет, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, говорится в сообщении.

По данному факту проинформированы сотрудники СБУ в Закарпатской области.