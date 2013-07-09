Пограничники изъяли 192 старинные монеты
01:20, 09 июля 2013Общество
759 0
Пограничники Мукачевского отряда изъяли 192 старинные монеты, которые украинец пытался незаконно вывезти из страны.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы.
В частности, как отмечается в сообщении, в пункте пропуска «Лужанка» во время оформления транспортного средства мужчины работники пункта пропуска инициировали его углубленный осмотр.
В результате в ходе проверки в багажном отсеке в полиэтиленовом пакете была обнаружена коллекция из 192 монет, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, говорится в сообщении.
По данному факту проинформированы сотрудники СБУ в Закарпатской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter