Грабители в форме спецслужбы разоружили охрану завода

13 мая в Северодонецке они открыто, с применением огнестрельного оружия, наручников, автомобилей, будучи в спецодежде спецслужб и в масках, совершили нападение на охрану и завладели имуществом предприятия на общую сумму около 34 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, работниками милиции установлено местонахождение, изъято и передано на ответственное хранение похищенное имущество предприятия.

Во время расследования уже проведено около 600 следственных действий. Задержанным лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой). Решается вопрос об избрании для них мер пресечений в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в городе Северодонецк (Луганская область) 13 мая группа неустановленных лиц в масках совершила разбойное нападение на работников ООО НВФ «Северодонецкий Стеклопластик» и завладела имуществом предприятия в особо крупных размерах. Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенный организованной группой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Начато досудебное расследование.